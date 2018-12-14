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"Охту-Модерн" достроит Группа ЛСР: договоренность по долгострою уже достигнута
Сегодня, 7:00
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lesjasap

"Охту-Модерн" достроит Группа ЛСР: договоренность по долгострою уже достигнута

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Комплекс может появиться уже к концу 2019 года.

Проблемный долгострой "Охта-Модерн" будет достраивать дочерняя компания ЛСР. На данный момент между руководством группы и конкурсным управляющим подписан контракт. Подрядчик обязуется выполнить полный цикл работ жилого комплекса. Над ускорением процесса достраивания зданий лично трудился вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Сведения о договоренности появились на официальном сайте администрации города.

Отметим, что передача строительной площадки в работу состоится днем 13 марта. С этого же времени сотрудники компании начнут подготавливать территорию к монтажным мероприятиям.

Напомним, что "Охта-Модерн" начали возводить еще в 2004 году. Строительство должны были завершить в 2007. Однако, к 2016 году работу были полностью остановлены, квартиры не сданы, а дольщики так и н получили денежные средства обратно.

Фото: Piter.tv

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Теги: группа лср, долгострой, жк охта-модерн, николай линченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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