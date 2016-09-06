Группа "Эталон" увеличила число директоров

На заседании компании председатель Совета директоров Группы "Эталон" также опроверг информацию СМИ, согласно которой он продаст все свои акции.

Группа "Эталон", занимающаяся девелопментом и строительством в России, объявила о расширении совета директоров с девяти до двенадцати человек. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как стало известно, в совет управленцев вошел Денис Винокуров, чья кандидатура была рекомендована Совету директоров международными институциональными инвесторами, был назначен независимым директором без исполнительных полномочий. Ольга Шевчук, рекомендованная семьей основателя "Эталона" Вячеслава Заренкова, была назначена директором без исполнительных полномочий. А такдже Антон Шатов был назначен исполнительным директором.

На заседании компании председатель Совета директоров Группы "Эталон" Вячеслав Заренков поприветствовал новых членов правления, а также опроверг информацию СМИ, согласно которой АФК "Система" Etalon Group собирается купить практически все акции семьи предпринимателя.

Ко мне регулярно обращаются различные заинтересованные стратегические инвесторы, особенно в свете отличных операционных результатов и позитивного прогноза дальнейшего роста Группы "Эталон". Тем не менее, я сообщил членам Совета директоров, что на обсуждение Совета директоров не выносится никакой сделки по продаже моего пакета, и я остаюсь крупнейшим акционером Группы "Эталон" - сказал Заренков

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Фото: vk.com/gk_etalon