Группа Blink-182 объявила о воссоединении и мировом турне

В состав коллектива вернулся бывший солист и гитарист.

Панк-рок-группа Blink-182 объявила о воссоединении. Об этом они рассказали в своих социальных сетях.

Бывший солист и гитарист Том ДеЛонг вернулся в коллектив после ухода в 2015 году. Вместе с гитаристом Марком Хоппусом и барабанщиком Трэвисом Баркером он отправится в мировое турне в 2023-м.

Также стало известно, что солист Мэтт Скиба, заменивший ДеЛонга, покинул коллектив. В пятницу, 14 октября, музыканты выпустят первый сингл после воссоединения.

Ранее певец SHAMAN показал, что происходит за кулисами перед его выходом на сцену.

YouTube / blink-182