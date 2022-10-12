Группа Blink-182 объявила о воссоединении и мировом турне

Панк-рок-группа Blink-182 объявила о воссоединении. Об этом они рассказали в своих социальных сетях.
Бывший солист и гитарист Том ДеЛонг вернулся в коллектив после ухода в 2015 году. Вместе с гитаристом Марком Хоппусом и барабанщиком Трэвисом Баркером он отправится в мировое турне в 2023-м.
Также стало известно, что солист Мэтт Скиба, заменивший ДеЛонга, покинул коллектив. В пятницу, 14 октября, музыканты выпустят первый сингл после воссоединения.
Ранее певец SHAMAN показал, что происходит за кулисами перед его выходом на сцену.
YouTube / blink-182
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