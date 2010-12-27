В Гатчине грудной ребенок получил тяжелые травмы после падения из кроватки

В Ленобласти врачи помогают полугодовалому ребенку, получившему тяжелые травмы после падения с кровати.

В Ленинградской области травмирован грудной ребенок. Сообщается, что в жилой квартире Гатчины мальчик выпал из детской кроватки.

В настоящее время шестимесячный малыш находится в больнице. Его забрали медики из дома по улице Карла Маркса. Врачи диагностировали у пациента перелом основания черепа. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Известно, что несчастный случай произошел в половину одиннадцатого утра 28 декабря. Правоохранительные органы считают, что травмы мальчик получил из-за недосмотра родителей. В течение полусуток ребенку не была оказана медицинская помощь. Родители обратились к докторам через продолжительное время после случившегося.

Сообщается, что семья считалась благополучной. Мать не трудоустроена, 41-летний отец работает в компании по уборке.