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В Гатчине грудной ребенок получил тяжелые травмы после падения из кроватки
Сегодня, 10:04
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lesjasap
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В Гатчине грудной ребенок получил тяжелые травмы после падения из кроватки

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В Ленобласти врачи помогают полугодовалому ребенку, получившему тяжелые травмы после падения с кровати.

В Ленинградской области травмирован грудной ребенок. Сообщается, что в жилой квартире Гатчины мальчик выпал из детской кроватки.
 
В настоящее время шестимесячный малыш находится в больнице. Его забрали медики из дома по улице Карла Маркса. Врачи диагностировали у пациента перелом основания черепа. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. 
 
Известно, что несчастный случай произошел в половину одиннадцатого утра 28 декабря. Правоохранительные органы считают, что травмы мальчик получил из-за недосмотра родителей. В течение полусуток ребенку не была оказана медицинская помощь. Родители обратились к докторам через продолжительное время после случившегося. 
 
Сообщается, что семья считалась благополучной. Мать не трудоустроена, 41-летний отец работает в компании по уборке.
Теги: гатчина , грудной ребенок , детская кроватка , ленобласть , травмы
Категории: Новости СПб Происшествия

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