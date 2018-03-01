Видео дня: Павел Грудинин покинул дебаты после разоблачительной речи

Еще одно видео с официальных дебатов кандидатов в президенты РФ получило вирусное распространение в социальных сетях. Хитом дня стала запись с вечернего телеэфира Первого канала. В этом видео Павел Грудинин раскритиковал формат телевизионного эфира и упрекнул оппонентов за участие в "этом балагане". За несколько часов ролик посмотрели более 100 000 человек. Многие зрители согласились с претензиями Павла Грудинина к формату "президентских дебатов".
В своей речи Павел Грудинин заявил, что не может считать происходящее в эфире федерального тв настоящими дебатами. Якобы он и его сторонники даже делали "Первому каналу" предложение о более открытом формате теледебатов, но руководство СМИ проигнорировало их предложение.
Это базар. Это какие-то крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только шесть минут, — необъяснимо никому. Вы сносите понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше. Потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган.
Павел Грудинин в эфире "Первого канала"
Ведущий и оппоненты не попытались прервать коммуниста или как-то поспорить с ним. После двухминутного выступления Павел Грудинин покинул студию дебатов. Впрочем, критики тирады кандидата в президенты РФ отметили, что он все-таки использовал значительную часть эфирного времени, отведенного ему во время дебатов. А ушел уже тогда, когда его возможности для высказывания закончились.
Видео: Первый канал
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01.03.2018 13:34?????
А я мои мои знакомые поддерживаем Павла Николаевича! То, что происходило ввиде так называемых "дебатов", начиная с 28 февряля, это не дебаты, а сплошная порнография. И всё. что устроил ВВЖ и Ксюша - это действительно базар. Продолжайте голосовать за "послиние к ФС" и правления медведпутов ещё 18 лет.
Он прав наши правители делают все что бы осталась старая власть которая за 18 лет делает страну все хуже и хуже у власти одни олигархи а ***** идет против Конституции. Нам не нужен такой царь!!!