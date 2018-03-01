Видео дня: Павел Грудинин покинул дебаты после разоблачительной речи

Видео дня: Павел Грудинин покинул дебаты на Первом канале после разоблачительной речи. Кандидату в президенты РФ не понравился формат телевизионного мероприятия.

Еще одно видео с официальных дебатов кандидатов в президенты РФ получило вирусное распространение в социальных сетях. Хитом дня стала запись с вечернего телеэфира Первого канала. В этом видео Павел Грудинин раскритиковал формат телевизионного эфира и упрекнул оппонентов за участие в "этом балагане". За несколько часов ролик посмотрели более 100 000 человек. Многие зрители согласились с претензиями Павла Грудинина к формату "президентских дебатов".

В своей речи Павел Грудинин заявил, что не может считать происходящее в эфире федерального тв настоящими дебатами. Якобы он и его сторонники даже делали "Первому каналу" предложение о более открытом формате теледебатов, но руководство СМИ проигнорировало их предложение.

Это базар. Это какие-то крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только шесть минут, — необъяснимо никому. Вы сносите понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше. Потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган. Павел Грудинин в эфире "Первого канала"

Ведущий и оппоненты не попытались прервать коммуниста или как-то поспорить с ним. После двухминутного выступления Павел Грудинин покинул студию дебатов. Впрочем, критики тирады кандидата в президенты РФ отметили, что он все-таки использовал значительную часть эфирного времени, отведенного ему во время дебатов. А ушел уже тогда, когда его возможности для высказывания закончились.

Видео: Первый канал