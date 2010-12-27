Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram

Мошенники обошли блокировку системы.

Group-IB сообщила о случаях нелегального перехвата переписки в Telegram. Информация об этом появилась в "Коммерсанте". Доступ к информации пользователей был нарушен для клиентов OS, Android и нескольких операторов связи. Взломанные устройства имели единственный фактор авторизации. Она проходила через систему СМС-сообщений.

В компании объяснили, что в конце 2019 года несколько предпринимателей обратились за помощью. Через мессенджер им пришло сообщение от верифицированного сервисного канала Telegram. В нем указывался код подтверждения, который они не запрашивали. затем на гаджет приходило СМС и после него - уведомление о входе в аккаунт с нового устройства. В Group-IB призвали клиентов установить дополнительный фактор защиты в виде ввода пароля.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дуров даст показания в суде США по делу о запуске Gram.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/