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Дуров даст показания в суде США по делу о запуске Gram

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SEC выразила сомнение в легальности криптовалюты.

В США вызвали в суд Павла Дурова по делу о запуске Gram. Создателя Telegram вызвали дать показания по иску Комиссии по ценным бумагам (SEC) в связи с запуском блокчейн-платформы Ton.

SEC выразила сомнение в легальности криптовалюты. Допрошены также будут вице-президент компании Илья Перекопский и Шияма Пареха, который фигурирует в документах для инвесторов. Запуск платформы должен был состояться 31 октября, но Комиссия наложила временный запрет на Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.

Комиссия подала иск, так как посчитала, что криптовалюта Telegram нарушает закон.  Компания Telegram в ответ заявила, что продукт Gram не нарушает закон о ценных бумагах США.

Видео: DLDconference, TechCrunch
 

Теги: кавел дуров, криптовалюта
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