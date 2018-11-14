Дуров даст показания в суде США по делу о запуске Gram

SEC выразила сомнение в легальности криптовалюты.

В США вызвали в суд Павла Дурова по делу о запуске Gram. Создателя Telegram вызвали дать показания по иску Комиссии по ценным бумагам (SEC) в связи с запуском блокчейн-платформы Ton.

SEC выразила сомнение в легальности криптовалюты. Допрошены также будут вице-президент компании Илья Перекопский и Шияма Пареха, который фигурирует в документах для инвесторов. Запуск платформы должен был состояться 31 октября, но Комиссия наложила временный запрет на Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.



Комиссия подала иск, так как посчитала, что криптовалюта Telegram нарушает закон. Компания Telegram в ответ заявила, что продукт Gram не нарушает закон о ценных бумагах США.

Видео: DLDconference, TechCrunch

