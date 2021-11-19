Грибники Ленобласти собирают первый урожай саркосцифы австрийской

Этот гриб съедобен, но практически неизвестен в России.

Любители тихой охоты уже нашли первые грибы в лесах Ленобласти. В Ломоносовском районе появилась саркосцифа австрийская. Фотографии первых грибов появились в сообществе "Грибы и Грибники СПб".

Этот гриб съедобен, но практически неизвестен в России. По словам грибников, он жестковатый и слегка резиновый.

Перед приготовлением этот гриб отваривают в солёной воде. После этого их можно пожарить или даже замариновать.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Елена Казакова)