Грибники Ленобласти собирают первый урожай саркосцифы австрийской

Любители тихой охоты уже нашли первые грибы в лесах Ленобласти. В Ломоносовском районе появилась саркосцифа австрийская. Фотографии первых грибов появились в сообществе "Грибы и Грибники СПб".
Этот гриб съедобен, но практически неизвестен в России. По словам грибников, он жестковатый и слегка резиновый.
Перед приготовлением этот гриб отваривают в солёной воде. После этого их можно пожарить или даже замариновать.
Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Елена Казакова)
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