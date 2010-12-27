Грета Тунберг заявила, что будет плыть в Еврoпу из СШA на катамaране

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь её пересечь Атлантику.

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что шведская активистка Грета Тунберг будет плыть в Еврoпу из СШA на катамaране. Об этом она сообщили в своем официальном аккаунте в Twitter.

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помощь Грете в её поездке через Атлантику. Юной экоактивистке предоставили катамаран La Vagabonde длиной 48 футов. Он ждет её в Виргинии.

Ранее Грета сообщила, что не сможет приехать на климатический форум в Мадриде. Дело в том, что юная экоактивистка не летает на самолетах.

Ранее мы сообщали о том, что шведская активистка Грета Тунберг отказалась от премии в сфере защиты экологии.

Фото: Instagram/gretathunberg