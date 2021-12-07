Греф: экосистемные подписки станут персонализированными

Эксперт оценил существующие несовершенства экосистем.

Российский предприниматель Герман Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными. Об этом специалист упомянул во время форума Finopolis. Существующие на данном этапе экосистемы для пользователей спикер считает несовершенными, но со временем подписки на сервисы и услуги будут подбираться индивидуально к конкретному потребителю.

Это рынок только зарождающийся, и я думаю, со временем мы придем к тому, что, конечно, подписка будет под каждого клиента собираться индивидуально. Но пока это все-таки не ближайшие два-три года, наверное, потребуется еще немного времени. Герман Греф, глава Сбербанка

Напомним, что Сбербанк выстраивает собственную экосистему. Она в частности предусматривает и нефинансовый сервис по ряду отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию. Банк предлагает клиентам несколько подписок от "СберПрайм", а также переводы сверх бесплатного лимита в 50 тысяч рублей в месяц. Греф уточнил, что человек не должен платить за то, что ему "нужно или не нужно" в подписках, так как он способен по отдельности купить один из предлагаемых сервисов. Таким образом спикер ответил на вопрос о возможной переплате клиентов за ненужные ему подключенные услуги в подписке.

Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook.

Фото и видео: Youtube/Банк России