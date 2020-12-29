За 2020-й год не было допущено ни одного взлома системы.

Герман Греф заявил, что Сбербанк чаще других учреждений Европы подвергается хакерским атакам. Глава банка рассказал об этом на заседании Совета Федерации.

Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий. Герман Греф, глава Сбербанка

Он отметил, что за 2020-й год не было допущено ни одного взлома системы. Греф заявил, что граждане на 97% защищены от хакеров — даже в тех ситуациях, когда клиенты сами переводят деньги мошенникам, не подозревая об этом.

По словам главы Сбербанка, кибербезопасность - ключевой тренд. Он отметил, что мошенники всё чаще используют технологию deepfake, которая позволяет имитировать внешность или голос любого человека.

Ранее Греф предложил не продлевать программу субсидирования ипотеки после 1 июля 2021 года.

Видео: YouTube / Совет Федерации