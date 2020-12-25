Он подчеркнул, что программа была довольно умным шагом для стимулирования спроса.

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил не продлевать программу субсидирования ипотеки после 1 июля 2021 года, если не будет потрясений в экономике. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Греф назвал программу льготной ипотеки одним из самых удачных антикризисных шагов правительства.

Для правительства она не очень дорогая, потому что банки очень снизили ставки, она не стоит очень дорого. Герман Греф, глава "Сбербанка"

Он подчеркнул, что программа была довольно умным шагом для стимулирования спроса на жилую недвижимость. По словам Грефа, если бы данную программу не приняли, то большая часть экономики сейчас находилась бы в кризисе.

Ранее Греф заявил, что ВВП РФ в 2021 году вырастет на 2-3%.

Видео: YT / Россия 24