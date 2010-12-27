В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что в Пулково задержали гражданина США по американскому ордеру. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Как оказалось, 50-летнего Тэрада Алета подозревают в распространении крупных партий наркотиков. Американец находился в международном розыске по инициативе правоохранительных органов США. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Мужчину отправят на родину.
Ранее мы сообщали о том, что в Приморье педофил со стажем напал на 8-летнюю девочку.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )