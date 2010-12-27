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В Пулково задержали гражданина США по американскому ордеру
Сегодня, 10:44
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IRINA_CHALKINA

В Пулково задержали гражданина США по американскому ордеру

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Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что в Пулково задержали гражданина США по американскому ордеру. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как оказалось,  50-летнего Тэрада Алета подозревают в распространении крупных партий наркотиков.  Американец находился в международном розыске по инициативе правоохранительных органов США. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Мужчину отправят на родину.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморье педофил со стажем напал на 8-летнюю девочку.

Фото:pixabay

Теги: задержали в пулково, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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