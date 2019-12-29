Гражданин России завёз коронавирус в Азербайджан

До этого он был в Иране

Об этом сообщает "Интерфакс". Накануне россиянин приехал в Азербайджан из Ирана.

Это первый случай заражения вирусом SARS-CoV-2 в Азербайджане. Россиянина поместили в инфекционный блок специального режима. Его состояние оценивается как стабильное.

Сейчас ищут людей, с которыми контактировал инфицированный.

Это четвёртый случай заболевания коронавирусом среди россиянин. 26 февраля врачи подтвердили коронавирус еще у троих путешественников из России, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess.

Ранее были опубликованы результаты аутопсии первого погибшего от коронавируса.