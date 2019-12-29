Опубликованы результаты аутопсии первого погибшего от коронавируса

Ему было 85 лет

Оказалось, что вирус главным образом поражает легкие человека. Доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно. Доклад опубликовали китайские эксперты в журнале Journal of Forensic Medicine.

Умершим был 85-летний мужчина. Его госпитализировали с множественным инфарктом мозга. На 10-й день после поступления в больницу у него появилась боль в горле и высокая температура. На 13-у него диагностировали коронавирус нового типа.

На 20-й день госпитализации повторная томография легких показала дальнейшее распространение очагов инфекции на обоих легких, на 28-й день больной скончался.

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