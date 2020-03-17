По словам Мишустина, консультации оплатит Сбербанк.

Граждане РФ смогут бесплатно проконсультироваться у врача через приложение.

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину. Они вместе посетили информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, - сказал председатель правительства.

Оно позволит в том числе пожилым людям бесплатно воспользоваться консультацией врача. По словам Мишустина, консультации оплатит Сбербанк.

Ранее сообщалось, что РФ официально закрывает границы для иностранцев.