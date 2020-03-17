  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:25
305
matveyvn
Код вставки плеера

Граждане РФ смогут бесплатно проконсультироваться у врача через приложение

0 0

По словам Мишустина, консультации оплатит Сбербанк.

Граждане РФ смогут бесплатно проконсультироваться у врача через приложение.

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину. Они вместе посетили информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, - сказал председатель правительства.

Оно позволит в том числе пожилым людям бесплатно воспользоваться консультацией врача. По словам Мишустина, консультации оплатит Сбербанк.

Ранее сообщалось, что РФ официально закрывает границы для иностранцев.

Теги: здравоохранение, коронавирус, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии