Граждане РФ смогут бесплатно проконсультироваться у врача через приложение.
Об этом премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину. Они вместе посетили информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, - сказал председатель правительства.
Оно позволит в том числе пожилым людям бесплатно воспользоваться консультацией врача. По словам Мишустина, консультации оплатит Сбербанк.
Ранее сообщалось, что РФ официально закрывает границы для иностранцев.
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