Год Даниила Гранина в Петербурге: великие книги писателя

В 2019 году писателю исполнилось бы 100 лет.

Этот год объявлен в Санкт-Петербурге Годом Даниила Гранина. В 2019 году писателю исполнилось бы 100 лет.

Даниил Александрович Гранин (настоящая фамилия - Герман) родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской области. С детства он жил в Ленинграде. будущий писатель окончил Политехнический институт и работал инженером на Кировском заводе. В июле 1941 года юноша ушел в ополчение и воевал на Ленинградском фронте. После войны Гранин был аспирантом Политехнического института и писал статьи по электротехнике.

В 1937 году были опубликованы его первые рассказы - "Возвращение Рульяка" и "Родина". По просьбе однофамильца, писателя Юрия Германа, молодой автор взял псевдоним Гранин. Первые книги Даниила Гранина - это повести "Спор через океан", "Ярослав Домбровский" и сборник очерков о строителях Куйбышевской ГЭС "Новые друзья". Первый роман "Искатели" был опубликован в 1955 году. Именно он принес Даниилу Гранину известность.

Важной темой для Гранина является война. Антивоенная проза была представлена в сборнике "Еще заметен след" и в "Блокадной книге". Во второй половине XX века писатель также опубликовал эссе о Пушкине, Достоевском, Льве Толстом и других классиках. Последняя книга Даниила Гранина вышла после его смерти - в 12 декабря 2018 года.

Фото: ВК / Даниил Гранин вдохновляет.

Видео: Piter.TV