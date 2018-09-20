Петербуржцев в ноябре приглашают совершить поездку в "Туристическом вагоне"

Экскурсионное сопровождение организуется с привлечением гидов.

АО "СЗППК" опубликовала график поездок "Туристического вагона" на ноябрь. Петербуржцев приглашают совершить поездку

до Выборга, Нового Петергофа и Ораниенбаума.

– 19 ноября – "Ласточка" № 7903 Санкт-Петербург-Финляндский (09:30) – Выборг (10:42);



– 26 ноября – "Ласточка" № 7101 Санкт-Петербург-Балтийский (10:40) – Новый Петергоф (11:16) – Ораниенбаум (11:32) (пассажир сможет выйти на станции Новый Петергоф или Ораниенбаум).

Экскурсионное сопровождение организуется с привлечением гидов в последнем вагоне электропоезда. Услуги эскурсии оплачиваются отдельно, в зависимости от выбранного маршрута.

Фото: АО "СЗППК"