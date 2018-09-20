  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев в ноябре приглашают совершить поездку в "Туристическом вагоне"
Сегодня, 9:50
165
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев в ноябре приглашают совершить поездку в "Туристическом вагоне"

0 0

Экскурсионное сопровождение организуется с привлечением гидов.

АО "СЗППК" опубликовала график поездок "Туристического вагона" на ноябрь. Петербуржцев приглашают совершить поездку 
до Выборга, Нового Петергофа и Ораниенбаума.

– 19 ноября – "Ласточка" № 7903 Санкт-Петербург-Финляндский (09:30) – Выборг (10:42);
 
– 26 ноября – "Ласточка" № 7101 Санкт-Петербург-Балтийский (10:40) – Новый Петергоф (11:16) – Ораниенбаум (11:32) (пассажир сможет выйти на станции Новый Петергоф или Ораниенбаум).

Экскурсионное сопровождение организуется с привлечением гидов в последнем вагоне электропоезда. Услуги эскурсии оплачиваются отдельно, в зависимости от выбранного маршрута. 

Фото: АО "СЗППК"

Теги: сзппк, туристический вагон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии