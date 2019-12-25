Проект большинством голосов совета отправлен на доработку.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что Градсовет Петербурга отклонил проект реконструкции станции "Политехническая". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Известно, что Градостроительный совет Северной столицы отклонил эскиз проекта реконструкции вестибюля станции метро "Политехническая". Там планировалось надстроить торгово-офисный центр.

Отмечается, что проект отправлен за доработку. За это проголосовало большинство членов совета.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге к 1 сентября откроют семь новых школ.

Фото:Piter.TV