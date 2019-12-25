Градсовет Петербурга одобрил проект строительства жилья на месте ПНК им. Кирова

Комбинат расположен рядом с Синопской набережной.

В четверг, 26 ноября, градостроительный совет города одобрил проект строительства жилья и развития квартала на месте бывшего Прядильно-ниточного комбината им. Кирова рядом с Синопской набережной. Об этом сообщили в издании "КоммерсантЪ".

На территории комбината появятся жилые дома с подземным паркингом, а также коммерческими помещениями. Подрядчик обещает приспособить исторические здания под социальные объекты. Несмотря на то, что проект достойный, главный архитектор Владимир Григорьев уточнил, что жить бы в этом месте не стал.

В общей сложности появится ЖК на 712 квартир в стиле лофт. Жить в комплексе смогут около двух тысяч человек. Также в квартале построят детский сад на 120 мест и школу на 232 места.

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Фото: Piter.TV