Грабители в масках обчистили заправку в Новороссийске

В сети появилось видео ограбления с камеры видеонаблюдения.

В Новороссийске трое неизвестных в масках ограбили заправку на улице Малоземельная в городе Новороссийск.

В социальной сети ВКонтакте появилось сообщение с видео об ограблении автомобильной заправки. На опубликованном видео трое неизвестных молодых людей в масках ворвались в помещение и, угрожая оружием кассиру - мужчине, вычистили кассу и скрылись.

Под опубликованным видео одни из подписчиков расстроились, потому что считали, что их город и район они считали спокойными. Другие же посчитали видео и вовсе постановочным, насколько нелепым им показалось эжто ограбление. Больше всего досталось "колкостей" в адрес третьего грабителя. Он то просто стоял, а потом и вовсе схватился за голову.

Комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Видео: ВК, Новороссийск ДТП