Невысокий грабитель душил продавца магазина ради 5 тысяч рублей

Неизвестный грабитель затащил продавщицу круглосуточного магазина в туалет и начал душить. Все ради скромной выручки магазина в пять тысяч рублей.

Около часа дня в среду, 20 сентября, произошло ограбление круглосуточного магазина на проспекте Энгельса. За прилавком торговой точки стояла 55-летняя супруга владельца магазина. В заведение зашел невысокий мужчина 50-ти лет в кепке. Он неожиданно набросился на женщину и затащил в туалет. Там он начал ее душить и требовать указать место хранения выручки.

Когда женщина ему все рассказала, он запер ее в уборной и забрал все деньги из сейфа. Правда, в тот момент в ящике было всего пять тысяч рублей. С небогатым уловом преступник скрылся.

Пострадавшие обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Устанавливаются подробности и имя подозреваемого.