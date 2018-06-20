Грабитель до смерти напугал пожилую жительницу Отрадного

Злоумышленник угрожал пенсионерке пистолетом, после чего забрал у нее 15 тысяч рублей, драгоценности и три сотовых.

В Кировском районе Ленобласти правоохранительные органы занялись поиском грабителя, после визита которого от сильного испуга скончалась престарелая женщина из города Отрадное. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

Во вторник, 9 апреля, в 22:20 неизвестный мужчина, постучав, вошел в частный дом №49 по 6-й линии. Его встретила 61-летняя хозяйка дома. Мужчина, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, отобрал 15 тыс. рублей, три мобильных телефона и ювелирные украшения, после чего скрылся.

Женщина почувствовала недомогание, после чего примерно в одиннадцать часов вечера скончалась на месте ограбления. Поисками вора занялась полиция.

Источник: сетевое издание "Мойка78"