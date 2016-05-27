Государство утвердит новый праздник - День отца

Правительство рассматривает предложение о введении нового праздника.

Правительство сейчас обсуждает общественную инициативу закрепить среди российских праздников “День отца”. Предложение сейчас обсуждается в администрации президента. Информацию о рассмотрении введения нового события подтвердили в штабе “Единой России”.

Инициатива была предложена еще в 2014 году депутатом Государственной Думы Александром Сидякиным. Его поддержали Министерство труда и социальной защиты, а также Союз женщин России. В частности, слова одобрения были сказаны главой Минтруда Максимом Топилиным.

На данный момент предложение еще не прошло законодательное голосование в Госдуме, однако, коллеги Сидякина и его однопартийцы из “Единой России” считают, что идея достойна коллективной поддержки.

Если решение о новом празднике одобрят, то его введение может состояться в рамках правительственной программы по развитию семейной политики, развитие которой запланировано до 2025 года включительно. В концепции программы есть пункт о пропаганде семейных ценностей, куда отлично вписывается проект “Дня отца”. Депутаты планируют "выделить" празднику каждое третье воскресенье октября.