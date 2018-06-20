Государство может монополизировать производство водки

А также других спиртосодержащих напитков.

Депутаты предлагают с января 2020 года ввести государственную монополию на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, производимой с использованием этилового спирта (водки). В первом чтении законопроект рассмотрят уже в апреле.

Авторы законопроекта хотят создать на базе ОАО "Роспиртпром" общероссийское объединение организаций, которые будут продавать этиловый спирт и водку. Чиновники уверены, что это поможет уменьшить долю суррогатного алкоголя на рынке. Помимо этого, доходы государства смогут увеличиться более чем на400-500 млрд рублей ежегодно.

Пока что Правительство данный проект не поддержало, так как в законопроекта нет финансового обоснования и источников возмещения дополнительных бюджетных расходов. Не согласны с таким законопроектом и Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Согласно рейтингу ВОЗ, за последний год самой пьющей страной стала Литва (16 л на душу населения в год в пересчёте на чистый алкоголь), Россия и Польша разделили четвёртую строчку (12 л на душу населения в год).

Ранее на Piter.TV: В Петербурге торгуют суррогатным алкоголем из-под прилавка.

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