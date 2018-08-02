Гости VKFest поделились впечатлениями о фестивале

В последние выходные июля в Петербурге уже в четвертый раз прошел VKFEST. Крупнейшее мероприятие собрало огромное количество людей со всех уголков России. Корреспонденты Piter.TV пообщались с гостями фестиваля и узнали, что им понравилось больше всего.

Программа VKFest включала в себя 21 площадку: "Музыка", "Блоггеры", "Красота", "Юмор", "Искусство", "Развлечения" и другие. На трех огромных сценах фестиваля в разные дни выступили российские и зарубежные звезды: Светлана Лобода, Feduk, Баста, Элджей, DJ D и другие.

В зоне "Юмор" гостей радовали звезды телеканала ТНТ: участники "Студии СОЮЗ", "Импровизации" и "Comedy Club". На спортивной площадке, располагавшейся у Финского залива, гости фестиваля могли сыграть в пляжный волейбол, посмотреть на вейкбординг или же увидеть любимых спортсменов. В первый день на сцене рядом со спортивной зоной выступил волейбольный клуб "Зенит". Спортсмены рассказали, что мотивирует их на победу.

На площадках "Искусство" и "Развлечения" петербуржцы и гости Северной столицы могли попробовать себя в разных видах творчества. Кто-то старался сделать веселые фотографии, а кто-то расписывал картины и статуэтки или мастерил бумажные поделки. На VKFest также прошел фестиваль граффити, победитель которого получил приз - 50 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV