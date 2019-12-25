Госстройнадзор выступил против самостроя здания на улице Академика Павлова

Собственник здания незаконно обустроил этаж в чердачном пространстве и надстроил мансарду.

Петербургский Госстройнадзор в суде выступил против незаконной надстройки и реконструкции здания на улице Академика Павлова, 14Д, передает пресс-служба ведомства.

Городской суд оставил без изменение решение Петроградского районного суда, согласно которому был удовлетворен иск ведомства к собственнику нежилого здания. Госстройнадзор просит привести здание в надлежащий вид, тем самым убрать незаконную реконструкцию обустроенного этажа в чердачном пространстве и надстроенную мансарду. Самострой увеличил высоту и общую площадь объекта, а также был выполнен без контроля авторского надзора и с прочими нарушениями.

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Фото: Piter.tv