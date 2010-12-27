Обучение проводится при участии Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС.

Госслужащие Ленобласти учатся проектному управлению. Так, 107 государственных гражданских служащих Ленинградской области начали обучение по программе повышения квалификации "Управление проектами в органах власти: углубленные знания".

Сегодня обучение в сфере проектного управления — один из приоритетов для региональной власти. Полученные знания позволят лучше выполнять поставленные задачи, предвидеть риски, работать в команде. Ранее такое обучение уже прошли 97 государственных служащих Ленинградской области.



Первоочередной задачей станет применение специалистами знаний для реализации 51 регионального проекта. Проекты в различных сферах были разработаны и утверждены для достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, старт которым был дан майским Указом Президента России.



Обучение проводится при участии Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС. Программой предусмотрены как очные, так и дистанционные занятия.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО