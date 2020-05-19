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Совместную работу экстренных служб с коронавирусными больными показали на видео

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Сотрудники МЧС выезжают на вызовы по коронавирусу около 15 раз в сутки.

Пожарные и сотрудники "скорой помощи" объединились в борьбе против коронавируса. Подробнее об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

За 1,5 месяца спасатели около 700 раз выезжали на вызовы для помощи по транспортировке больных. Обычно в среднем к спасателям обращаются 15 раз в сутки. Чаще всего помощь требуется при оказании медицинской помощи пожилым гражданам. 

Работа с коронавирусом требует дополнительных мер безопасности.  В комитете показали, как дезинфицируется оборудование и обмундирование пожарных после вызова. Работа с коронавирусом требует дополнительных мер безопасности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам запрещено прощание с покойными. 

Видео: комитет по вопросам законности и правопорядка

Теги: коронавирус, пожарные, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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