Совместную работу экстренных служб с коронавирусными больными показали на видео

Сотрудники МЧС выезжают на вызовы по коронавирусу около 15 раз в сутки.

Пожарные и сотрудники "скорой помощи" объединились в борьбе против коронавируса. Подробнее об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

За 1,5 месяца спасатели около 700 раз выезжали на вызовы для помощи по транспортировке больных. Обычно в среднем к спасателям обращаются 15 раз в сутки. Чаще всего помощь требуется при оказании медицинской помощи пожилым гражданам.

Работа с коронавирусом требует дополнительных мер безопасности. В комитете показали, как дезинфицируется оборудование и обмундирование пожарных после вызова. Работа с коронавирусом требует дополнительных мер безопасности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам запрещено прощание с покойными.

Видео: комитет по вопросам законности и правопорядка