Жена Александра Филиппенко рассказала о состоянии актёра после его госпитализации с ковидом

Марина Ишимбаева заверила, что заболевание проходит в лёгкой форме.

Накануне Александр Филиппенко был госпитализирован с коронавирусом. О состоянии актёра театра им. Моссовета рассказала его Марина Ишимбаева в беседе с телеканалом "360".

По словам Ишимбаевой, решение лечь в больницу не было для Филиппенко вынужденной мерой – он переносит болезнь в лёгкой форме и выбрал госпитализацию в качестве меры предосторожности. В семье актёра уверены, что скоро он отправится домой.

Его госпитализировали, потому что у него положительный тест на ковид оказался. И мы решили положить его в больницу, потому что так нам спокойней. Ничего такого особенного, все проходит в легкой форме. Я надеюсь, что в конце недели он уже выпишется Марина Ишимбаев, жена Александра Филиппенко

Отметим, что ранее Telegram-канал Mash сообщил, что при госпитализации у Филиппенко обнаружили изменения в нижней доле левого легкого и первые проявления пневмонии. Кроме того, у артиста диагностирована ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечную недостаточность и мерцательная аритмия.

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Фото: Wikipedia