Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Госдума на пленарном заседании 16 января рассмотрит вопрос о даче согласия президенту России Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства Михаила Мишустина. Его кандидатуру на рассмотрение вынес сам Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Мишустина "профессионалом в области финансов и налогового законодательства". Володин считает, что это очень важные качества для данной должности.
Если кандидатуру Мишустина утвердят, он начнет формировать правительство.
Кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ.
Видео: Youtube/ Совет Федерации, kremlin, Правительство России
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