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Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра 16 января
Сегодня, 9:10
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nastya960

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра 16 января

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Если кандидатуру Мишустина утвердят, он начнет формировать правительство.

Госдума на пленарном заседании 16 января  рассмотрит вопрос о даче согласия президенту России Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства Михаила Мишустина. Его кандидатуру на рассмотрение вынес сам Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Мишустина "профессионалом в области финансов и налогового законодательства". Володин считает, что это очень важные качества для данной должности.

Если кандидатуру Мишустина утвердят, он начнет формировать правительство.

Кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ.

Видео: Youtube/ Совет Федерации, kremlin, Правительство России

Теги: госдума, мишустин, правительство
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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