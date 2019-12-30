Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра 16 января

Если кандидатуру Мишустина утвердят, он начнет формировать правительство.

Госдума на пленарном заседании 16 января рассмотрит вопрос о даче согласия президенту России Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства Михаила Мишустина. Его кандидатуру на рассмотрение вынес сам Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Мишустина "профессионалом в области финансов и налогового законодательства". Володин считает, что это очень важные качества для данной должности.

Если кандидатуру Мишустина утвердят, он начнет формировать правительство.

Кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ.

Видео: Youtube/ Совет Федерации, kremlin, Правительство России