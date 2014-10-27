Госдума просит россиян за деньги оценить риски вложения в биткоины

Госдума создаст закон на основе информации от пользователей.

Государственная дума объявила конкурс на исследование рынка криптовалют. Представители власти просят участников оценить возможные риски использования блокчейна. Результаты проведенной работы станут основой законодательного проекта по данному вопросу.

Запрос датирован 18 сентября и находится на сайте Госзакупок. Конкурс открытый. Правительство интересует экспертно-аналитическое заключение о применении криптовалют. Известно, что темой исследования стало “Законодательное регулирование внедрения и практического применения современных финансовых технологий”.

Чтобы выиграть, необходимо проанализировать все доступные криптовалюты, а также инструмент ICO, через который совершаются сделки. Еще один важный пункт для соискателя: предложить решение выявленных проблем, угроз и рисков, найденных в исследовании.

Цена контракта составит 2,5 млн. рублей.