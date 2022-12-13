Госдума приняла закон об уточнении правил оказания первой помощи

Правки вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Депутаты Государственной Думы России в четверг 6 апреля принял сразу во втором и третьем чтении законопроект об уточнении правил оказания первой помощи и определении самого понятия в отечественном законодательстве. Изменения будут вноситься в ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Политики уточнили, что первая помощь будет оказываться теми лицами, которые имеют к совершению этого действия обязательства по нормативно-правовым актами и ФЗ. В этом перечне оказались сотрудники правоохранительных органов, спасатели, представители противопожарной службы, МВД, военные, а также определенные лица, которые находятся рядом с пострадавшими гражданами в конкретных случаях, предусмотренных законами.

Первая помощь – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и поддержание жизни и здоровья пострадавших и проводимых при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, до оказания медицинской помощи. текст закона

Министерство по здравоохранению сможет утверждать перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, список мероприятий по оказанию первой помощи, а также последовательность проведения мероприятий по ее оказанию. Профильное ведомство получило полномочия по утверждению требований к комплектации укладок, наборов, комплектов и аптечек для оказания первой помощис использованием медицинских зделий и лекарств.

Госдума создаст рабочую группу с кабмином для доработки поправок в Семейный кодекс.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ