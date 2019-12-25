Депутаты утвердили изменения в законе, позволяющим считать семью малоимущей.

Госдума приняла закон об уточнении правил начисления соцвыплат семьям. Депутаты поддержали законопроект на пленарном заседании днем 17 апреля. Инициатором проекта выступило правительство России. Чиновники предложили при расчете среднедушевого дохода семьи исключать доход безработного члена семьи.

Напомним, что согласно законодательству России нуждаемость семьи или одинокого гражданина оценивается через среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения. В зависимости от разных условий этот период может составлять от 3 до 12 месяцев. Далее чиновники устанавливают размер социальной поддержки. Сейчас в доходах учитываются граждане, которые на момент подачи заявления стали безработными. Властям приходится учитывать его доходы с прошлого места работы. Этот фактор в отдельных случаях не позволяет считать семью малоимущей, а соответственно, претендовать не государственную поддержку.

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