Госдума приняла закон об электронном документообороте в сфере труда

Документ одобрен в третьем чтении.

Госдума России приняла закон об электронном документообороте в сфере труда. Документ одобрен представителями нижней палаты парламента в третьем окончательном слушании. Авторами проекта выступили депутаты Сергей Неверов, Андрей Исаев, МИхаил Тарасенко, а также сенаторы Николай Журавлев, Инна Святенко и Ирина Рукавишникова. Изменения позволят оптимизировать отношения между сотрудниками и работодателями.

Закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства. пояснительная записка

В частности, работник сможет выбрать для себя работодателя из другого региона РФ, а также дистанционно пройти собеседование и заключить с фирмой или предпринимателем трудовой договор. Гражданину не придется посещать кадровую службу для оформления документации.

ГП с начала года выявила более 17 тыс. нарушений закона об охране атмосферного воздуха.

Фото: Piter.tv

