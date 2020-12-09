ГП с начала года выявила более 17 тыс. нарушений закона об охране атмосферного воздуха

Игорь Краснов оценил экологические нарушения с загрязняющими выбросами в РФ.

Генеральная прокуратура России с начала текущего года выявила более 17 тысяч нарушений закона об охране атмосферного воздуха. Официальной статистикой с депутатами Государственной думы на правительственном часе поделился глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Установлены факты невыполнения предприятиями комплексных планов по снижению выбросов в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, также не доведение необходимых бюджетных денежных средств. Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ

Эксперт уточнил, что выявлены экологические нарушения в ходе проверок у более чем 4,5 тысяч российских предприятий. Производства сверхнормативно осуществляли загрязняющие выбросы. По результатам проверок было создано 74 новых очистных сооружения, продолжается строительство еще 32 подобных объектов.

Краснов заявил о системных недостатках в авиации ДОСААФ после авиакатастрофы в Татарстане.

Фото и видео: Госдума России

