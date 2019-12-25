Сейчас страховать нужно вклады в размере до 1,4 миллиона рублей.

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов. Об этом сообщали в парламентской пресс-службе.

Закон позволяет увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц. Также распространяет систему страхования на вклады НКО.

Сейчас страховать нужно вклады в размере до 1,4 миллиона рублей. Сумма может увеличиться до 10 миллионов в нескольких случаях - при получении наследства, продажи недвижимости, получение грантов в форме субсидий и прочее.

Ранее Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно.