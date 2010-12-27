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Государственная Дума приняла закон о повышении НДС до 20%
Сегодня, 11:55
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alexandra08
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Государственная Дума приняла закон о повышении НДС до 20%

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Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года.

Во вторник, 24 июля, Государственная Дума приняла закон о повышении НДС до 20%. Об этом сообщает "Медуза".

По информации издания, в третьем чтении депутаты одобрили законопроект правительства России о повышении НДС с 18% до 20%. За инициативу проголосовала только фракция "Единой России". Другие партии Госдумы выступили против повышения НДС.

Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года.

Ранее Piter.TV писал о том, что эксперты советовали оставить льготную ставку НДС для товаров общего потребления.

Фото: pixabay.com

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Категории: Новости России Новости СПб Картина дня

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