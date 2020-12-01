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Госдума одобрила запрет на высадку инвалидов из общественного транспорта

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Речь идет о запрете на высадку инвалидов в случае, если у них нет проездных документов.

Госдума одобрила в I чтении запрет на высадку инвалидов из общественного транспорта. Законопроект был представлен депутатами партии "Единая Россия".

Речь идет о запрете на высадку инвалидов в случае, если у них нет проездных документов. Авторы проекта отметили, что большинство инвалидов не могут перемещаться без сопровождающих, однако часто возникают ситуации, когда им приходится пользоваться общественным транспортом без сопровождения.

Также в законопроекте отмечается, что штраф для водителей, кондукторов и должностных лиц за факт высадки составит от 5 до 30 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла закон о преимущественном зачислении приемных детей в одну школу.

Видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: высадка, государственная дума, запрет, инвалиды, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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