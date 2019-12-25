Госдеп приветствовал информацию о возобновлении авиасообщения между Сирией и Иорданией

Royal Jordanian Airlines будет выполнять полеты до Дамаска с 3 октября.

Госдепартамент США приветствовал информацию о возобновлении авиасообщения между Сирией и Иорданией. Об этом на регулярном брифинге рассказала заместитель главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Джалина Портер. Она оценила сведения из СМИ о том, что страны решили возобновить регулярные пассажирские перевозки спустя почти десять лет после того, как рейсы были прерваны.

Что касается пассажирских авиаперевозок и Иордании, то мы, конечно, приветствуем это заявление. Я могу сказать, что мы, безусловно, изучаем данное заявление. Джалина Портер, замглавы пресс-службы Госдепа США

Напомним, что иорданский информационный портал Al-Mamlaka уточнил, что решение о возобновлении регулярных пассажирских авиарейсов в Сирию принято 28 сентября 2021 года в Аммане на встрече профильных министров. Местная компания-перевозчик Royal Jordanian Airlines с 3 октября начнет выполнять перелеты до Сирии.

Госдеп отказался уточнить, была ли запущенная КНДР ракета баллистической.

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