Нейд Прайс счел сведения конфиденциальными.

Госдеп не стал комментировать возможные контакты Нарышкина и Бернса. В ходе регулярного брифинга с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве официальный представитель Нед Прайс таким образом ответил на соответствующий вопрос. Дипломаты не могут сейчас прокомментировать возможность новых контактов между российским руководителем Службы внешней разведки (СВР) и главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Даже если бы мне было что сказать по этому поводу, я бы не стал этого делать. <...> Если есть какие-то непубличные моменты, которые относятся к нашей национальной безопасности. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее Сергей Нарышкин сообщил прессе, что его новая встреча с главой ЦРУ Уильямом Бернсом возможна .В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму.

Фото и видео: YouTube / Guardian News