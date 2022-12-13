  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:35
111
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдеп не стал комментировать возможные контакты Нарышкина и Бернса

0 0

Нейд Прайс счел сведения конфиденциальными.

Госдеп не стал комментировать возможные контакты Нарышкина и Бернса. В ходе регулярного брифинга с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве официальный представитель Нед Прайс таким образом ответил на соответствующий вопрос. Дипломаты не могут сейчас прокомментировать возможность новых контактов между российским руководителем Службы внешней разведки (СВР) и главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Даже если бы мне было что сказать по этому поводу, я бы не стал этого делать. <...> Если есть какие-то непубличные моменты, которые относятся к нашей национальной безопасности.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее Сергей Нарышкин сообщил прессе, что его новая встреча с главой ЦРУ Уильямом Бернсом возможна .В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Украины по Крыму.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

Теги: госдеп, нед прайс, разведка, свр, сергей нарышкин, уильям бернс, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии