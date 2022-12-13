Госдеп США: введенный лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть

Нед Прайс оценил последствия установления потолка цен на мировом энергетическом рынке.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что введенный лимит цен уже привел к снижению цен на российскую нефть на мировых энергетических рынках. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник напомнил о том, что Запад ввел потолок стоимости ради сохранения стабильности на глобальной арене. При этом Москва не получает такого дохода, который мог бы использоваться для осуществления военной деятельности на территории Украины.

Ряд стран согласился соблюдать потолок цен. Но даже в случае стран, которые формально не присоединились к нему, лимит оказывает влияние и способствует снижению цен. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что российский вице-премьер Александр Новак говорил о том, что Москва планирует до конца 2022 года создать и запустить определенный механизм, который запретит отечественным компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

В Госдепе заявили о важности продолжения контактов с Россией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State