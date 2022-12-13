В Госдепе заявили о важности продолжения контактов с Россией

Нед Прайс оценил встречу между РФ и США в Стамбуле.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о важности продолжения контактов с российской стороной. Особенно важно это делать во время военных конфликтов и серьезных противоречий. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник подчеркнул, что на текущий момент у властей страны нет данных, которые они могли бы сообщить прессе о планах контактов с Москвой.

Я не обладаю полномочиями говорить о возможных встречах в будущем. Могу лишь сказать, что мы считаем такие контакты ценными, потому что верим в важность поддержания каналов коммуникаций открытыми. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Относительно недавней встрече в Стамбуле, которая была проведена в пятницу между Россией и США, Нед Прайс подчеркнул, что двусторонние контакты были обусловлены вопросами по раздражителям, которые в конкретных случаях мешают продуктивным отношениям между странами. В Госдепе США пояснили, что властям США и России предстоит еще "обсудить многое, чтобы полностью устранить эти раздражители".

Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State