Госдеп США обвинил Россию в кибератаках

Майк Помпео рассказал, что именно РФ ответственна за кибератаку на правительство США.

Госдепартамент США обвинил Россию в кибератаках. Об этом местному журналисту Марку Лавину сообщил государственный секретарь Майк Помпео в рамках радиошоу. Чиновник не сомневается, что именно Москва ответственна за атаки на системы госведомств Вашингтона и "правительств по всему миру".

Предпринимались значительные усилия по использованию части программного обеспечения третьей стороны, чтобы внедрить код в системы правительства США...Сейчас мы можем достаточно четко сказать, что именно русские занимались этой деятельностью Майк Помпео, госсекретарь США

Напомним, что 18 декабря руководитель Национального экономического совета при Белом доме Лоуренс Кадлоу выразил сомнения в том, что Россия виновна в кибератаках на американскую администрацию. Он предположил, что ответственность за преступление могут нести и другие страны.

Пенс: угрозы США в космосе со стороны России и КНР нарастают.

Видео: YT / Department of State

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