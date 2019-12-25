Глава Госдепартамента рассказал, что Москва хочет асимметричными средствами нанести урон Вашингтону.

Майкл Помпео допускает, что Россия входит в число врагов США. Об этом глава Госдепартамента США при президенте Дональде Трампе сообщил в интервью местному журналисту Марку Левину. Ведущий программы напомнил главе дипломатической миссии Вашингтона о том, что некоторые республиканцы не считают Москву врагом. Он добавил, что их мнение не меняется несмотря на информацию о возможных попытках РФ вмешаться в американские выборы.

Марк, мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот список Майк Помпео, глава Госдепа США

Помпео заметил, что ведущий дал "абсолютно реальное" утверждение о том, что Россия нацеливает "большие ядерные ракеты на США". Он также приписал Москве ответственность за растущую активностью в киберпространстве. По словам дипломата, Россия использует асимметричные средства, чтобы нанести урон США.

Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США.

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