Горячий фонтан в Купчино ликвидирован

Пострадавших не оказалось.

Около 11 часов дня возле "Колледжа Петербургской моды" из-под земли забил фонтан, об этом рассказывали очевидцы в соцсетях. На текущий момент, как сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК", аварию на Софийской улице ликвидировали, восстановительные бригады уже приступили к ремонту. Предположительно, устранение дефекта займет восемь часов, но теплоэнергетики планируют справиться быстрее.

На местных жителей ни сама авария, ни ремонтные работы не повлияют: прорванный трубопровод обеспечивал только колледж, поэтому учебное заведение перевели на резервную схему теплоснабжения. Воду с затопленных тротуаров уже начали откачивать, поэтому свободный проход по пешеходным зонам скоро также возобновится.

Ранее мы показывали видео с видом на "фонтан" из прорванной трубы.

Фото: ВКонтакте