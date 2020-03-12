Планировалась стройка нового здания.

Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России. Такое решение принято на заседании Киевсовета. Об нём сообщает "Украинформ".

Речь идёт об участках на Подоле, где должны были построить новые здания посольства. Это историческая местность Киева в составе Подольского района. Согласно решению горсовета, участкам предоставят статус сквера.

Отметим, что на Украине до сих пор нет российского посла.

Ранее в Киеве объявили карантин из-за коронавируса.