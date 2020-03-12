Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России. Такое решение принято на заседании Киевсовета. Об нём сообщает "Украинформ".
Речь идёт об участках на Подоле, где должны были построить новые здания посольства. Это историческая местность Киева в составе Подольского района. Согласно решению горсовета, участкам предоставят статус сквера.
Отметим, что на Украине до сих пор нет российского посла.
Ранее в Киеве объявили карантин из-за коронавируса.
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Когда хохол родился - еврей горько плакал..
Пусть у меня корова сдоохнет, за-то у соседа теленок не родится.