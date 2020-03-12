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Сегодня, 17:05
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Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России

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Планировалась стройка нового здания.

Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России. Такое решение принято на заседании Киевсовета. Об нём сообщает "Украинформ".

Речь идёт об участках на Подоле, где должны были построить новые здания посольства. Это историческая местность Киева в составе Подольского района. Согласно решению горсовета, участкам предоставят статус сквера.

Отметим, что на Украине до сих пор нет российского посла.

Ранее в Киеве объявили карантин из-за коронавируса.

Теги: дипломатия, киев, посольство, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 17:45

Когда хохол родился - еврей горько плакал..

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Аноним
Сегодня 17:43

Пусть у меня корова сдоохнет, за-то у соседа теленок не родится.

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