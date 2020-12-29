Вовнутрь заведения людей не пускают.

Горожане встали в огромную очередь у пышечной на Большой Конюшенной улице. Фотографии с места событий опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Размер очереди составил около километра. Вовнутрь заведения людей не пускают, легендарная "пышечная на Желябова" работает в режиме "на вынос". Однако это не помешало образоваться большой очереди, в которой, к чести собравшихся, было много людей в масках.

С понедельника, 4 января, в Петербурге возобновляется работа ресторанов, баров и кафе.

До 31 января 2021-го года они будут работать с 6 до 23 часов. В ночное время заведения должны быть закрыты. Обязательным условием является наличие QR-кода, а также соблюдение всех стандартов безопасности деятельности.

Фото: vk.com/id5240566