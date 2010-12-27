Жилищный комитет Петербурга принимает телефонные отзывы о качестве весенней уборки

Обратиться с просьбой или предложением по очистке города можно по номеру 710-44-54.

В Санкт-Петербурге Жилищный комитет открыл горячую линию, по которой жители города могут обратиться с проблемами по весенней уборке и очистке улиц, а также дать оценку данных видов услуг. Звонок по единому номеру будет бесплатным.

Представители ведомства отметили, что сейчас Северную столицу активно отмывают от зимних загрязнений, в частности, фасады зданий, памятники культуры и исторического наследия и жилые дома, а также ограды. Некоторые парки и скверы закрыты на просушку. По необходимости на некоторых объектах будет восстановлена штукатурка, покрашены стены и отремонтированы водосточные конструкции. Дворники и спецтехника занимаются уборкой песка с дорог и тротуаров. В общей сложности вымоют более четырех тысяч зданий на первых этажах и около 700 - полностью.

Петербуржцев призывают рассказать о качестве проводимых мероприятий по телефону 710-44-54. Диспетчеры обработают обращение и направят запросы на устранение проблем.

Напомним, что в БЦ "Ренессанс Премиум" утром сработала пожарная тревога.