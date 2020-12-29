Я люблю тебя, лодочник: Городской театр представил спектакль по пьесе Анны Яблонской

В постановке Андрей Горбатого мл. персонажи размышляют над извечными темами — любовь, одиночество и смерть.

16 января Городской театр представил премьерный спектакль "Лодочник" по одноименной пьесе Анны Яблонской. По сюжету, перевозить людей на другой берег – теперь новая работа обычного русского сторожа.

Пьеса говорит о том, что даже если тебе кажется, что все в твоей жизни закончено, постарайся поменять ракурс. И ты увидишь, что она огромна, глубока и в ней много всего, тебе обязательно найдется, что и для чего жить. Если ты хочешь сражаться за свою жизнь, за свою судьбу, нужно просто это делать. Богдан Гудыменко, исполнитель роли Сторожа

Правая рука Смерти, деревья, заманивают героя на должность квартирой в центре и японским автомобилем. В лодке переправляются: одинокая старушка, Иосиф лауреат и Оля, первая любовь главного героя. Даже искренние чувства к возлюбленной и новая семья не помогут расторгнуть контракт со Смертью.

"Как спасти любимую из того мира и как начать все сначала?" – обращается лодочник к Богу, Йогу и Электрическому Столбу.

Вообще русскому человеку всегда нужен стимул. Его нужно пнуть, чтобы он что-то сделал. Вот такая вот у нас ментальность. Получается, что сторож решается на какие-то поступки только путем того, что либо его Бог на это сподвигает, либо йог. Игорь Дудоладов, исполнитель роли Йога

В программке спектакля женские роли обозначены оригинальным способом. Смерть - "женщина с косой". Это наталкивает зрителя на мысль: даже смерть нуждается в любви.

Какая-то современная боль о том, что людям сейчас стала комфортно быть одинокими и в какой-то момент это даже начало пугать. Анна Христич, исполнительница роли Смерти.

Ранее мы показывали, как в Городском театре перенеслись в Средневековье.

Видео, фото: Piter TV